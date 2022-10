HAALANDI FENOMEN! Estoni Kohver: ta võib minna ükskõik kuhu ja hakata kõmmutama

1.95 m pikkune väravamasin on jõudnud juba ka Saksamaa klubi vastu mängida ning skoorigi teha. Nimelt kuuluvad City ja Dortmund meistrite liigas samasse alagruppi. Septembris Manchesteris vastamisi minnes jäi peale Inglise meistriklubi tulemusega 2 : 1, võiduvärava lõi Haaland 84. minutil. Kohver nägi seda tribüünilt. „Olin Manchesteris kohapeal, kui see juhtus. Lahe, elame kaasa. Vinge! Uhke, et meilt on läbi käinud selline vend,“ tunneb ta Dortmundi endise staari eduloo üle heameelt. Kohver on kindel, et Saksa klubil on olnud oma roll Haalandi kujunemisel maailma kõige ohtlikumaks ründajaks.