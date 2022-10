Tipptiim edutab 18aastase Eesti vormeliässa F3-sarja

Aron ütles pressiteate vahendusel, et on F3-meeskonnaga liitumise üle väga-väga rõõmus, elevil ja tänulik. „Prema on end seal tõestanud, omades alati kolme masinat tipus ja näidates suurepärast kiirust,“ rääkis eestlane. „Mul on hea meel, et saan veel ühe aasta nendega veeta ja olen kindel, et nad annavad mulle parima võimaliku paketi tiitli eest võitlemiseks. Ootan väga, et näha, mida suudame järgmisel aastal saavutada.“