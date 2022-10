MALEKISMA JÄTK: Carlseni vihavaenlane on petnud rohkem kui 100 matšis?!

Alustame lõpust: ühtegi kindlat tõendit, et Niemann kasutas Carlseni alistamiseks – või üldse mõnes näost-näkku laua taga mängus – keelatud võtteid, pole tänaseni. Ometi on see aga nüüd muutunud kõvasti tõenäolisemaks, sest noore maletaja ajalugu uurides on ilmnenud, et ta ei võtnud mitte siin-seal arvutit appi, vaid on seda teinud süstemaatiliselt ja ilmselt rohkem kui 100 matšis.