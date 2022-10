Solbergi rallid Hyundaiga on sõidetud

2003. aasta maailmameistri Petter Solbergi poeg Oliver alustas Hyundaiga koostööd eelmisel aastal, pendeldades WRC ja WRC2 vahel. Eliitseltskonnas õnnestus tal kihutada neljal ralli, millest parimaks osutus viies koht Monzas.

Tänavu oli noore Solbergi roll suurem. Ta jagas Dani Sordoga kolmandat masinat, mida jätkus talle kaheksaks ralliks. Paraku olid tulemused ebastabiilsed, mis tingisidki Hyundai otsuse. Skaala ühes otsas on kolm katkestamist, teises neljas koht Belgiast ja viies koht Uus-Meremaalt. Kataloonias ja Jaapanis keerab rooli Sordo, nii et Solbergi sõidud Hyundai Rally1 masinaga on selleks hooajaks sõidetud.

„Ilmselgelt olen pettunud, aga pean austama meeskonna otsust ja plaani minna edasi kolme autoga, mida juhivad vaid kogenud sõitjad,“ sõnas Solberg pressiteate vahendusel.

„Väga kena neist, et nad suhtlesid minuga protsessi käigus avatult. Tean, et see polnud neile lihtne otsus, sest plaan muutus. Olen tänulik, et nad pakkusid mulle esimesed kogemused WRC-s. Teadsime, et see aasta kulub õppimisele, mida olemegi palju teinud. Need kogemused kuluvad mulle karjääri järgmises etapis kahtlemata ära.“

Tiimi ajutine pealik Julien Moncet lisas: „Oliver on sitke ja õpihimuline, aga oleme näinud kasutegurit, mida kätkeb endas kogenud ja järjepidev ekipaaž. See on meie uue aasta koosseisu fookus.“

Kes need ekipaažid on, ei ole praegu avalikult teada. Thierry Neuville'il ja Ott Tänakul peaks küll olema Hyundaiga kehtiv leping ka uueks aastaks, ent Eesti mehe tulevik on vähemalt avalikkuse silmis üks suur küsimärk.