GEENIDEGA ANTUD GENIAALSUS: Erling Haalandi perekond on vutitähti täis!

Erling Haaland (22) skooris juba viimased kolm hooaega Austrias ja Saksamaal keskmiselt värava mängu kohta. Suvel Manchester Cityga liitunud ründetäht on aga Inglismaal saanud sisse sellise hoo, et hoia ja keela. 14 mängu, 20 tabamust, sealjuures kolm kaabutrikki – ja vaid kolmes matšis pole ta võrku sahisema saanud. Väravate löömine on sel mehel sõna otseses mõttes geenidega kaasa antud!