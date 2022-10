Venemaal vangi pandud USA kossuässa abikaasa: ta võidakse viia sunnitöölaagrisse

Säärase otsuse langetas Moskva kohus 4. augustil, kuid Griner kaebas selle edasi ning järgmine istung on kavas 25. oktoobril.

Ta arreteeriti 17. veebruaril Moskva Šeremetjevo lennujaamas, sest tal olid kotis kanepiõli sisaldavad e-sigareti täitepadrunid. Griner võttis süü omaks, kuid lisas, et see oli inimlik eksitus – tema kodukohas on see lubatud kraam.

Korvpalluri abikaasa Cherelle Griner on saanud kallimaga selle aja jooksul telefonitsi kõnelda kaks korda. Ta ütles CBS Newsile, et Brittney seis pole kiita.

„Kui me esimest korda rääkisime, siis mul oli lihtsalt hea meel tema häält kuulda. Aga teine… kui kõne lõppes, nutsin vist kaks-kolm päeva järjest ega väljunud oma voodist. See oli mu elu kõige häirivam telefonikõne,“ avaldas Cherelle Griner.

Ta lisas: „Töötan juuravaldkonnas, seega loomulikult ma usun, et kuritööle peab järgnema karistus, aga see peab olema tasakaalus. On südantlõhestav näha, kui tasakaalust väljas see minu abikaasa puhul on. Kas ta pole juba piisavalt kannatanud? Ta on teinud seda kindlasti rohkem kui tema kuritegu vääris.“