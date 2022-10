VIDEO | SUPER! Kotsar on praeguse seisuga Euroliiga parim korvpallur

Kuivõrd kolmest keskmängijast üks ehk Steven Enoch sai mängueelses trennis vigastada, oli teada, et Kotsari roll võib olla oodatust suurem. Seega polnud ime, et eestlane kuulus algkoosseisu. Küll aga muljetavaldav see, kui keskses rollis Kotsar Baskonia rünnakutel oli.

28 minutit platsil veetnud Kotsari saldosse kogunes lõpuks 21 punkti (visked väljakult 10 / 12, vabavisked 1 / 4), üheksa lauapalli, neli korvisöötu, üks blokeeritud vise ja üks vaheltlõige. Tema kasutegur oli kokkuvõttes 31, mis oli mõistagi nii matši kui ka kogu Euroliiga avapäeva parim. Kui seda reedel nelja kohtumisega üle ei tehta, siis on Kotsar võitnud avavooru kõige väärtuslikuma mängija tiitli! Kuna kokku on Euroliigas 18 meeskonda ja neist kaheksa on juba platsil käinud, siis teatab lihtne matemaatika, et Kotsar on 44,4-protsendilise tõenäosusega avavooru MVP.