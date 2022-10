Tamme koduklubi sai eurosarjas alandava kolaka, kriitikanooled lendasid ka Häberli suunas

Kõige rohkem tundub kirgi kütvat hoopis kolmanda keskkaitsja, Joonas Tamme ja tema koduklubi FCSB saatus. Tuliseks läks juba enne mängu, sest Steaua peatreener Nicolae Dică reisis Taanisse Silkeborgiga mängima seitsme põhimeheta, kuivõrd klubi omanik Gigi Becali on avalikult öelnud, et prioriteet on kodused meistrivõistlused. Rumeeniasse jäi ka vigastusega võitlev Tamm.

Eestlase teemal lennutas FCSB tegevdirektor Mihai Stoica Rumeenia meedia vahendusel kriitikanoole meie rahvuskoondise peatreeneri Thomas Häberli suunas. „Olid probleemid. Tamm ei pidanud [pühapäevases liigamängus] mängima. Tal on kõõlusepõletik, mis valmistas talle suuri probleeme, kuid kedagi teist polnud platsile saata. Ka Eesti koondise peatreener ei kuulanud meid. Tal paluti [Joonast] teises mängus (mitte midagi otsustanud rahvuste liiga matš San Marinoga - M. T.) mitte kasutada, et ta saaks tegeleda oma tõsiste terviseprobleemidega,“ rääkis Stoica portaalile orangesport.ro enne euromängu.

Eileõhtune mäng Taanis kujunes FCSB vaatevinklist farsiks. Varumehed jäid nii suurde hätta, et Silkeborg juhtis juba seitsmendaks minutiks 2 : 0. Poolaja võitsid taanlased 3 : 0 ja kogu mängu 5 : 0. Rumeenia meedia tituleeris selle suureks alanduseks. Kusjuures Silkeborg tegigi 90 minutiga vaid viis raamide vahele läinud lööki, FCSB ei ainsatki.

„Te kaotasite inimeste austuse,“ ütles Orangespordi ekspert, endine Rumeenia koondislane Basarab Panduru pärast matši. Enne kohtumist oli ta avaldanud imestust, et klubi puges nahast välja, et eurosarja jõuda, ent kohale jõudes ei austa seda võistlust.

Peatreener Dică vahetult pärast matši Pro TV-le: „Selge, et kui tiim mängib kehvasti, on süüdi treener. Isegi, kui platsil oli väga noored mehed, ootasin neilt rohkemat. Neil oli võimalus mängida Euroopas. Valmistusin mänguks samamoodi nagu West Ham Unitedi või Anderlechti vastu, teadsin, et meid ootab hea sats.

Kahjuks andsime Silkeborgile liiga palju võimalusi ja see maksis meile kätte. Mõtlesin mängu lõppfaasis, et võib-olla oleks pidanud kõiki koju jätma, aga ka see on risk. Pärast kvalifitseerumist ütlesime, et tahame kerkida meistrivõistlustel. Väärime kriitikat. Kui võidame, inimesed ülistavad meid, aga praegu on kriitika normaalne. Eriti minu aadressil.

Kaotasime 1 : 5 ka Laziole ja Sportingule, aga need olid väga suured tiimid. Mängisime täna väga kehva matši. Nüüd ootab meid raske lahing Ploiestiga ja siis uuesti Silkeborg. Ma ei maga eriti, vaid mõtlen ja analüüsin palju.“