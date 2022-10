Juventuse ässad pääsesid napilt röövlite küüsist

Naabrimehed veetsid parasjagu aega Di Maria villas, kui turvamehed märkasid, et keegi püüab territooriumile tungida. Kell oli umbes 19.30, kui kolm kriminaali potsatasid jalgpalluri aias. Tuppa nad ei jõudnudki, sest kuulsid huilgavat politseiautot ja põgenesid. Üks meestest jäi vahele, kirjutab Gazzetta dello Sport.

Viimaste kuude jooksul on tulnud mitu uudist selles, kuidas mõni miljonärist jalgpallistaar langeb relvastatud röövi ohvriks. Ka Di Marial on ses vallas kogemusi. 2021. aasta märtsis tungisid tema Pariisi koju vargad, ent toona polnud ta ise kodus, vaid mängul. Abikaasa ja tütred olid küll kodus, kuid said röövist aru alles siis, kui kurjategijad olid lahkunud.