Saksa fännid pildusid tribüünilt ilutulestikku. Staadionilt põgenenud mees: lapsed karjusid ja nutsid!

Esmalt lendasid raketid platsile, seejärel juba Malmö fännide suunas. „See oli ääretult vastik,“ rääkis Aftonbladetile 47aastane Jesper, kes oli staadionil 17aastase tütre Klaraga. „Pidime põgenema ja istume nüüd autos. Me ei tihanud jääda. Tribüünidelt sadas kõikvõimalikku ilutulestikku. Need Berliini toetajad on täiesti hullud.“

Malmö peatreener Åge Hareide oli mängujärgsel pressikonverentsil närvis ja ütles, et vastane lõikas fännide tekitatud pausist kasu. „Nad said puhata. Meile see edu ei toonud, tahtsime lihtsalt edasi mängida. UEFA peab seda uurima. Kui see on lihtne moodus mängu peatamiseks ja seejärel jätkamiseks, on see jalgpallile vastik. Nad rikkusid mängu ja selle õhtu teiste pealtvaatajate, mängijate ja treenerite jaoks,“ arutles Hareide.