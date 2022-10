VAAT KUS LOPS! Zahovaikost sai Gambia tippklubi peatreener: „Abikaasa esimest reaktsiooni on praktiliselt võimatu kirjeldada!"

Banjuliga on Paidel juba mitu aastat kestnud koostöö, kust on Eestisse toodud Alassana Jatta, Muhammed Sanneh, Ebrima Singhateh, Ebrima Jarju, Foday Darboe ja Bubacarr Tambedou. Esimesed kolm meest on juba teinud sammu Paidest edasi, viimased kolm praegu klubi liikmed.

Kuigi Zahovaiko lahkus Paide meeskonna eesotsast juba mullu sügisel, siis ei katkenud tema side klubiga. „Suhtlesime, kokkupuutepunkte oli endiselt palju ja suhted meie vahel jäid heaks ka hoolimata ametialasest lahkuminekust. Meie vahel ei jäänud midagi õhku, saime kõigest rääkida.

Sel suvel viskas Jaanus [Pruuli, Paide Linnameeskonna tegevjuht] õhku võimaluse Gambias peatreeneritööd teha. Eks te peate seda Jaanuselt küsima, kas ta mõtles seda esiotsa naljatamisi või täitsa tõsiselt, aga mulle jäi see kohe kuklasse kinni ja võtsin selle kohe tõsiselt mõttesse. See võimalus pakkus mulle kohe väga suurt huvi, andsin sellest ka väga otsekoheselt teada ja sealt edasi läksid asjad juba väga kiiresti,“ sõnas Zahovaiko klubi kodulehel avaldatud intervjuus.

Mismoodi reageeris Zahovaiko uuele töökohale aga tema abikaasa? „Tead, seda esimest emotsiooni on … Praktiliselt võimatu kirjeldada. (Naerab.) Aga ma võin öelda, et mul on väga, väga vedanud, ma olen täielik õnneseen, sest mul on abikaasa, kes on minu jaoks lihtsalt parim. Ta on mind talunud juba 17 aastat ja ega ma ei saa ka ise aru, kuidas ta seda on suutnud.

Mu uudis võeti vastu mõistlikult ja rahulikult, ehkki küll, muidugi, läbi teatava šoki. Aga kogu pere sai kiiresti aru, et Eesti jalgpallitreenerina välismaal töötada on tohutu võimalus, millele ei tohiks „ei“ öelda. Oli üks korralik perenõukogu istumine, saladusi meil ei ole ja kõik otsused, nii head kui halvad arutatakse üheskoos läbi. Saime kõik kenasti seeditud ja arutatud ning sain rohelise tule.

Ka lapsed on juba nii suured, et mõistavad asjaolusid hästi. Neil on juba omad eesmärgid ja sihid, aga saime kõigest räägitud. Loomulikult võttis neil korraks meele kurvaks, aga … See on elu ja need on õigustatud emotsioonid. Praegu on kõik väga hästi.“