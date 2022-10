Levadia rändtsirkus ei näita vaibumise märke

Levadial oli 12 nädala jooksul sama palju treenereid kui Paide Linnameeskonnal viimase 16 aastaga. Klubisse on saabunud müstiline hall kardinal, kes tuulutab Levadia tagatubades nii, nagu heaks arvab. Meeskond ja ülejäänud klubi liikmed proovivad sellega kuidagi leppida, aga nagu näeme tabelist, ei mõju see sportlikule poolele hästi. Flora jaoks on tiitlivõit vaid vormistamise küsimus ning lähinädalatel, kui mitte -päevadel saab see selgeks. Levadia kaotab põlisele rivaalile juba 13 punktiga.