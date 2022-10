Kas vormeliskandaal oli lihtsalt hunnik sooja õhku?

Vormelitiimidele on aastaks seatud kululagi: 2021 oli see 145 miljonit dollarit. Sinna summasse ei pea mahtuma sõitjate palganumbrid või eralennukid, küll aga kõik, mis on seotud auto arendusega. Tšekid tuleb laduda FIA-le letti ning kui keegi on kulutanud liiga palju, peaks järgnema karistus. „Väike“ eksimus on viieprotsendiline ülekulu – seitse miljonit raha –, mille eest antakse ilmselt väike vops vastu näppe ja hoiatus, et ärge rohkem tehke. Kõik, mis on üle viie protsendi, läheb juba raske rikkumise alla ning jutuks tulevad terve hooaja tulemuste tühistamised ning erinevad võistluskeelud.