Keila pakkus võimsa etenduse, aga jäi Pärnule napilt alla. Peep „Eesti Ataman“ Pahv: hea kaotuse jutt on pa*k!

408 inimese ees peeti maha vägev möll – esimesed poolteist veerandaega rippus Keila Pärnu sabas. Pidevalt püsis sees ligi viiepunktiline vahe, aga siis pääseti ka ise mõne korra juhtima ja see andis meestele enesekindlust juurde.

Esimesel poolajal särasid Keila enda noored ja keskmängija Matej Radunic piirdus vaid kahe punktiga. Teist poolaega alustas vägevalt aga just horvaat, kes viskas Keila esimesest 11 punktist üheksa ja vedas omad juhtima. 44 : 54 kaotusseisust tegi Keila koguni 23 : 4 spurdi ja haaras ohjad endale. Mängu lõpus sai aga Pärnu viigi kätte ja otsustav sõna jäi Matthew McCarthyle ning Mihkel Kirvesele. Ameeriklane söötis, Kirves läks otse õhust viskele ja viis pärnakad juhtima. Keilal jäi paarkümmend sekundit vastamiseks, aga Marcis Vitols end heale viskele mängida ei suutnud.

„Mitte mingit tunnet ei ole. Kahju. Variandid olid olemas, mäng oli meie kätes, aga lõpuks tulid kaitses mingid asjad sisse, mida ei oleks tohtinud tulla. Nii ta läks,“ vastas Pahv alustuseks „Mehed ei nuta“ kaassaatejuhtide ehk Jaan Martinsoni ja Tarmo Paju küsimusele. „Vastaste mängijad on sellel tasemel märksa kogenumad. Mul on hea meel, et me mängisime nii, et rahvas sai normaalse etenduse ja kõik oli tore, aga teisalt, kurat, ma ei saa öelda, et ma rahul oleksin. Oleks ikka tahtnud võita.“

„Hea kaotuse jutt on pask,“ jätkas Pahv Delfi otseülekandes bravuurikalt. „Kaotus on kaotus. Punkte headuse eest juurde ei saa. Oleks vaja, et publik tuleks edaspidi ka saali. Hea on see, et me suudame mängida, sest ega see Pärnu pole mingi kehva sats.“

„Täna jäi reservi kõvasti ja meil Ukraina poiss (Ivan Mihhjejev – R. V.) sai hommikul põlve süsti, polnud selgelt mängukonditsioonis. Esimesel poolajal jäi välismaalaste pealt palju reservi. Tihtipeale on aga nii, et tugevatega teed kõvad mängud ja omasuguste vastu enam nii kergelt ei tule välja.“

Pärnu peatreener Toomas Annuk tunnistas, et mängujärgselt tuleb kiita pigem kaotanud Keilat kui võitnud meeskonda. Kolleeg Peep Pahvi tituleeris ta aga Eesti Atamaniks (bravuurika Anadolu Efese peatreeneri Ergin Atamani järgi – R. V.)! „Ma ütlesin meestele enne mängu, et tuleb maru raske mäng. Meil üksteisemõistmine lonkab nii kaitses kui rünnakul. Teadsime, et täna on Eesti Atamani juurde tulek ja Keilat tuleb praegu rohkem kiita kui meid. Meil pole midagi hõisata. Treeneritel on kõvasti mõtlemiskohti, kuidas mängija omavaheline suhtlus nii kaitses kui rünnakul paremaks saada. Keilale suur respekt, edu neile igal juhul!“

Miks siis just Ataman? „Siia on nagu Istanbuli mängima minek. Treeneri karisma toob rahva saali ja see energia kandus üle ka väljakule, nad panid kohati väga hulle viskeid. Tuli ka lauapõrkest kolmeseid.“