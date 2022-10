GALERII | Saaremaa ralli võitis Kaur, JWRC meister Virves sai teise koha, Torn katkestas

Veel pärast kuuendat kiiruskatset liidrikohal olnud Ken Torn katkestas ralli kaheksandal katsel kahe purunenud rehvi tõttu. „Hommik oli väga äge ja hakkasime enam-vähem aru saama, kuidas see auto sõidab. Tegelikult oli väga nauditav ja kõige rohkem ongi kahju sellest, et ei saanud Undvat ja teisi pärastlõunaseid katseid selle autoga sõita. Tulemus tulemuseks, kuid lihtsalt see nauding, mis oleks nende katsete pealt saanud oleks olnud väga äge,“ sõnas Torn pressiteate vahendusel.

Tema kaardilugeja Kauri Pannas lisas: „Mulle väga meeldis ja hullult nautisin selle autoga sõitmist. Me pole tükk aega nägu nii naerul sõitnud, kuid kahjuks jätsid kaks rehvipurunemist meid raja äärde. Mis teha – see on rallisport. Ma ei lase seetõttu endal tuju ära rikkuda ja loodame, et kunagi saame Saaremaa ralli võidu ikka ära ka vormistada. Oleme seda plaaninud ja tulime selle eesmärgiga ka sel korral siia.“