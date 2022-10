USKUMATU! Suur segadus kulmineerus ikkagi Verstappeni maailmameistritiitliga

Kuna Verstappeni lähim konkurent Charles Leclerc langes tänu viiesekundilisele karistusele kolmandaks, siis selleks oleks pidanud justkui tiitli kindlustamiseks piisama. Ainult, et ei piisanud, sest ametlik punktisüsteem ütleb, et kui läbitakse 50 - 75 protsenti distantsist, siis saab võitja 19 punkti ja kolmas koht 12 ning Verstappen vajas tiitli kindlustamiseks Monaco mehe ees kaheksapunktilist edu.