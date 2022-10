Guardiola: ma olen Haalandis väga pettunud. Ta ei löönud kolme väravat!

Erling Haaland on Manchester City eest olnud nii võimas, et kõik ootavad temalt igas mängus kolme väravat. 4 : 0 võidumängus Southamptoni vastu piirdus 22aastane norralane ühe väravaga. Pärast matši ütles Inglise meistriklubi peatreener Pep Guardiola naljatades, et ründaja pidanuks lööma kübaratriki.