EESTI VASTASED SELGED: võite saab loota Aserbaidžaani vastu, atraktiivsetest suurriikidest jäime ilma

Eesti alagrupp on seksikusest kindlasti kaugel. A-kategooria meeskondadest tuli taas Belgia (FIFA edetabeli 2.), kellega Eesti kohtus äsja nii 2018. kui ka 2022. aasta MM-valiksarjas. Teisest tugevusgrupist saime endale Austria (FIFA 34.), kellega sel sajandil mängitud polegi. Kahel korral on Eesti Austriaga mänginud 1997. aastal ja mõlemad kohtumised kaotati koondskooriga 0 : 5.

Võite tasub aga loota Aserbaidžaani vastu, kes on Eestist FIFA edetabelis isegi 14 kohta taga ehk 123. real. Nendega oleme pidanud ajaloos kaheksa sõprusmängu, millest kolm on võidetud. Viimane omavaheline lahing jääb üheksa aasta taha, kui Sergei Zenjovi ja Joel Lindpere väravatest võtsime 2 : 1 võidu.

Kuivõrd Eesti sattus viiesesse mitte kuuesesse gruppi, siis tähendab see, et tulekul on ka kaks sõprusmängu.

C-grupis on aga mulluse EMi finalistid Itaalia ja Inglismaa ning lisaks ka alati tugev Ukraina. Neljandast tugevusgrupist loositi sinna Põhja-Makedoonia, kelle südametunnistusel on alates play-off'idest tõsiasi, et Itaalia ei pääsenud tänavusele MMile. Viienda meeskonnana peab need mängud kuidagi väärikalt ära kannatama Malta.