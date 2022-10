Häberli: võinuks ka hullemini minna

Šveitslasest juhendaja tundis heameelt, et Eestit ei loositud B-gruppi, kus on teiste seas Holland, valitsev maailmameister Prantsusmaa ja Kreeka, või C-gruppi, kus tulnuks vastamisi minna Itaalia, Inglismaa ja Ukrainaga.

„Võinuks minna palju hullemini. Kuid loos oleks saanud olla ka natuke parem, kui vaadata H-gruppi [sinna kuuluvad Taani, Soome, Sloveenia, Kasahstan, Põhja-Iirimaa, San Marino]. Kui loosima hakati, siis lootsin, et meid ei võeta kohe alguses välja. Lõpuks saime igati normaalse grupi. Tahan väga mängida Rootsi vastu. Belgia on meile mõistagi tuttav vastane,“ lausus Häberli telefonivestluses Eesti ajakirjanikele.

Meie rahvuskoondis kohtus Belgiaga mullu kaks korda MM-valiksarjas. Toona kaotati tugevale vastastele võrdlemisi soliidsete skooridega: kodus jäädi alla 2 : 5, võõrsil 1 : 3. „Nende kuldne põlvkond on jõudnud karjääri lõpusirgele. Katari MMiks on nad kindlasti väga motiveeritud, aga ma ei tea, mis saab pärast seda. Kuid tegu on ikkagi Belgiaga, nad on tugevad. Meil on kogemus Brüsseli suurel rahvast täis staadionil mängimisest. Saame üritada nendelt revanši võtmist,“ kommenteeris Häberli FIFA edetabelis teist kohta hoidvat vastast.

Austriaga on Eesti mänginud ajaloo jooksul vaid kaks korda ja rohkem kui 25 aastat tagasi. Kesk-Euroopa riigi jalgpallikoondis jõudis mullu EMil kaheksandikfinaali, kus kaotati hilisemale tšempionile Itaaliale lisaajal 1 : 2. „Austrial pole absoluutseid tippmängijaid. Aga nad on sellele vaatamata väga tugevad. Vaadates teise tugevusgrupi meeskondi, võib siiski loosiga rahule jääda,“ sõnas Häberli.

Rootsi vastu on Eesti viimase viie aasta jooksul mänginud vaid korra, mullu varakevadel sõprusmängus jäid peale meie läänenaabrid tulemusega 1 : 0. „Rootsi on tugev vastane, nagu näiteks ka Norra ja Island. Nad on meie naabrid mistõttu on mängud nendega alati erilised,“ lausus Häberli.

Neljandast tugevusgrupist tuli vastaseks Aserbaidžaan, kes on Eestist FIFA edetabelis isegi 14 kohta taga ehk 123. real. „Kõige tähtsam oli see, et vältisime Kreekat ja Türgit. Aserbaidžaan on meile üsna võrdne vastane,“ arutles Häberli.

Peatreener usub, et kuigi Eesti kuulub viiendasse tugevusgruppi, on koondis tõestanud, et suudab saada vastu tugevatele vastastele. „Tahame alati oma mängu parandada. Reaalsus on see, et oleme viiendas tugevusgrupis, aga oleme näidanud, et suudame mänge võita ja võidelda heal tasemel. Austria ja Rootsi ei kuulun Euroopa paremikku, nad on tasemelt lähemal meile kui Belgiale. Tahame jõuda nii kaugele kui võimalik ja loodame teha järgmise sammu edasi.“