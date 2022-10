Eesti suusahüppemeeskonda pole kunagi tiitlivõistlustel nähtud. Kas Planicas sünnib ajalugu?

Artti Aigro (23) ja Kevin Maltseviga (22) on korras, aga kõik sõltub, kuidas jätkub 20aastase Markkus Alteri ja 15aastase Kaimar Vaguli areng. Alajuht Rauno Loit ütleb, et rahvusvahelise suusaliidu (FIS) poolt piiranguid pole, kuid Eesti alaliidu nõudmised on pisut karmimad.

Vastavalt statuudile pääseb Eesti suusahüppaja Planica MMile, kui on käimasoleval hooajal (suvi loeb ka) teeninud vähemalt ühe kontinentaalkarikasarja punkti. Koht 30 hulgas on ühtlasi norm, mille alusel FIS lubab sportlasel MK-sarjas startida. Praegu pole Alteril ega Vagulil see täidetud, ent talv on alles ees.

Õhtuleht uuris nädalavahetusel Otepääl toimunud Eesti meistrivõistlustel, mida noormehed ise asjast arvavad ja kuidas neil elu läheb. Alter lõpetas juunis keskkooli ja on nüüd täie pühendumusega sportlane. Vagulite pere kolis möödunud sügisel Soomest Saksamaale Oberstdorfi, et Kaimar saaks õppida ja treenida sealses spordikoolis. Vilistlaste nimekirjast leiab näiteks kahevõistluse olümpiavõitjad ja maailmameistrid Vinzenz Geigeri ja Johannes Rydzeki, suusahüppajatest võistkondliku maailmameistri ja individuaalse olümpiapronksi Karl Geigeri.