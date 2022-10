ÕL USAs | Margus Hunt vaatab tagasi karjääri kõige suuremale saavutusele ega soovi veel pensionile jääda: „Ma pole kõike veel endast andnud.“

„Ma olen selle eratreeneri juures käinud juba kaheksa aastat,“ lausub Hunt pärast esmaspäevahommikust trenni. Istume intervjuuks maha Houstoni kesklinnast umbes 20minutilise autosõidu kaugusel, väljast laohoonet meenutavas kuuris. Pole kahtluski, et 35aastane Hunt on veel väga heas vormis ning hoolimata äsja raskes ja kurnavas trennis valatud higist, ei tee ta ajakirjanikule mingit alahindlust – käepigistus on mehisem ja tugevam, kui eelneva kahe nädala jooksul kohtutud eestlaste ja Ameerika ajakirjanike omad kõik kokku. Hoone välimus võib olla küll petlik, aga pole kahtlustki, et seal sees peituvate tippmasinatega saab 203 sentimeetrit pikk ameerika jalgpallur hoida end vormis. Igal hetkel võib ju tulla kõne agendilt, mis tähendaks kasvõi järgmine päev mõne NFLi klubi eest trennis väljakule jooksmist.

Hunt räägib avameelselt karjääri suurimast saavutusest ja pettumusest, mis oli tema viimase hooajal koduklubis Chicago Bears valesti, millal ta viimati kergejõustikuga tegeles ja milliseid isiklikke ohverdusi on pidanud tegema NFL-is mängitud üheksa aasta jooksul.