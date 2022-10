Suusahüpete MK-sari algab jalgpalli MMi tõttu ilma lumeta. Maltsev: see on debiilsus!

Kui mullu alustasid meessuusahüppajad 19. novembril Venemaal Nižni Tagilis, siis uus hooaeg stardib 15 päeva varem Poolas Wislas. Niivõrd varajane algus on erakordne, aga kõige rohkem köidab tähelepanu fakt, et Wislas ei maanduta lumele, vaid rohelisele plastikvaibale nagu suvel. Kusjuures esimesele etapile järgneb kolmenädalane paus, misjärel ootab sportlasi traditsiooniline Ruka etapp, kus lähevad käima ka murdmaasuusatamise ja kahevõistluse MK-sarjad.

Nagu sissejuhatuses mainitud, on süüdi jalgpalli maailmameistrivõistlused, mis toimuvad Katari kuuma kliima tõttu erandkorras talvel, täpsemalt 20. novembrist 18. detsembrini. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) annab endale aru, et sel perioodil läheb meedia põhitähelepanu enamikes riikides jalgpallile, samas on kolm meeste MK-etappi planeeritud ikkagi vuti MMiga samale ajale. Miks siis alustada Poolas nii vara ilma lumeta?