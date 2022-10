Eesti naiskonna august välja vinnanud treeneritandem sooviks jätkata: meie töö ei ole veel lõpuni tehtud

„See aura või vaib, mis meil valitseb riietusruumis, väljakul ja trennides – see on midagi erakordset. Ja see on suuresti kahe peatreeneri teene,“ kiitis Eesti naiste jalgpallikoondise raudvarade sekka kuuluv äärekaitsja Kelly Rosen naiskonda tandemina juhendavaid Sirje Roopsi ja Anastassia Morkovkinat, kui eestlannad olid pühapäeva õhtul kroonitud tänavuse Balti turniiri võitjateks. Praeguse seisuga pole veel päris kindel, kas jaanuari keskel ametisse nimetatud Roops ja Morkovkina koondise tüüri juures jätkavad, kuid tundub, et pigem teevad seda.