Neuville'il poleks Rally Estonia MM-kalendrist välja jätmise vastu midagi: meil on kaks identset etappi

Neuville tõdes, et tunneb kahetsust, et Suurbritannias enam MM-etappi ei toimu. „Kiiruskatsed, terve ralli, pikad võistluspäevad, väga varakult lahkumine, öösel sõitmine, udu,“ loetles Neuville, mis talle Walesi ralli puhul meeldis. „See on väga tore etapp, mulle on seal alati meeldinud. Usun, et kõik sõitjad tunnevad sellest puudust.“

Tulevasel hooajal Walesi ralli MM-kalendrisse ei kuulu. Uus-Meremaa etapp samuti mitte, kuid korraldajad on avaldanud lootust naasta 2024. aastaks. „[Walesi] ralli tõesti väärib oma kohta [MM-sarjas]. Meil on rallid Eestis ja Soomes, need on täpselt samasugused. Võiksime minna hoopis Walesi, mis on täiesti teistsugune, see sarnaneb rohkem Uus-Meremaale. Näiteks võiksime sõita vaheldumisi Walesis ja Uus-Meremaal,“ sõnas Neuville.