Pika võistluskeelu saanud Briti sprinter süüdistab positiivses dopinguproovis internetist soetatud toidulisandit

Sprinteri enda sõnul põhjustas positiivse proovi Amazoni kaudu kümne naela eest soetatud toidulisand. „Loomulikult tegin vea. Aga ma ei ole petis. Pandeemia ajal kasutasin väga palju Amazoni. See oli lihtsalt mugav, tellimus saabus jürgmisel päeval. Ma ei arvanud, et sellega on midagi valesti,“ lausus Ujah intervjuus ajalehele The Guardian.