Tartumaa mälumängukorüfee loodab ainulaadse tenniseraamatuga murda ka rahvusvahelisele turule

Uno Ainsoo on taskuraamatu formaadis trükises, mille pealkirjaks „Tennis – see kuninglik mäng!“, ühildanud oma kaks suurt armastust: mälumängu ja tennise. Erinevatele mälumängudele on ta küsimusi koostanud juba aastakümneid, tennist mängib ta ise asjaarmastajana aga igal võimalikul juhul, nii et see on tema puhul lausa haigus, mitte hobi, nagu ta ise selle kohta ütleb.