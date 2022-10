Pikale karjäärile joone alla tõmmanud Eesti võrkpallilegend leidis uue ameti

43aastane endine sidemängija kaalus lõpetamise otsust põhjalikult, ent ta tõdes, et vigastused ei olnud lõpetamise põhjuseks.

„Mingil hetkel tundsin, et ei taha enam mängida. Mängimine ei tundunud ühel hetkel enam põnev ega motiveeriv ja ma ei tahtnud ses suhtes lati alt läbi minna ja kellelegi valesid lootusi tekitada,“ rääkis Toobal pressiteate vahendusel. „Mul peab olema mingi suurem motivaator. Selge see, et oleksin võinud veel mitu aastat nii-öelda tiksuda, vigatusest suutsin ma jalad uuesti alla saada ja selle taha mängimine ei oleks jäänud. Eelmisel aastal saadud vigastusest väljatulek oli samuti motivaator ja sellest ma suutsin ka välja tulla, aga edasi enam suurt isu polnud. Mingit vaheaastat ma ei tee, see on lõplik otsus.”

Toobal klinnitas, et oma pikale ja edukale karjäärile tagasi vaatab rahuloluga.

„Kui kuskilt mingi medal näppude vahele jääb, siis muidugi see on suur asi. Aga mängijana oli esimene suur asi üldse koondisesse saamine, see on märgilise tähtsusega, samuti välismaale mängima pääsemine. Koondise hea hoog maailmaliigas ja Euroopa liigas jääb samuti alatiseks meelde, tööd oli palju, aga see oli ka nauditav aeg. Rannavõrkpalli juunioride EMi hõbe (mille Toobal koos Mihkel Roosmega 1998. aastal võitis) on mulle samuti väga oluline, seda ei ole väga lihtne saavutada. Pärast seda otsustasin rannas tipus lõpetada.“

Ta jätkas: „Võtaksin sportlase tee uuesti ette, kuigi mingid asjad teeksin kindlasti teisiti. Eks ma olin jäärapäine ka, mis mõjutas ka klubikarjääri ja kindlasti oli hooaegu, kus mängisin kehvemates meeskondades kui oleksin pidanud. Aga taga ma midagi ei nuta, olen oma karjääriga pigem rahul ja seda oli kindlasti rohkem kui ma algul unistada oskasin.“

Võrkpalliliidu spordidirektori amet tundub Toobalile paras proovikivi, kus mängijana kogunenud ideid rakendada. „Ega ma ülemäära pead ei vaevanud seda otsust tehes. Mängijana on üht-teist külge jäänud ja mul on mõtteid ja ideid, mida võiks proovida, et asjad veel paremini läheksid. Võrkpall läheb mulle siiani palju korda ja tundub ülekohtune oma kogemusi raisku lasta,” lisas endine mängumees.

Eesti võrkpalliliidu tegevjuht Helen Veermäe tunneb suurt heameelt, et kogenud mängija jääb võrkpalliga seotuks. „Mul on tõesti väga hea meel, et Kert otsustas meie pakkumise vastu võtta ja jääb seeläbi Eesti võrkpalliga jätkuvalt seotuks. Tal on tipptsportlasena hindamatud kogemused ja inimesena isikuomadused, mis spordidirektori ametisse hästi sobivad. Selliseid inimesi tuleb püüda ala juures hoida ka pärast sportlaskarjääri lõppu,” kommenteeris Veermäe.