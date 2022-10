OTSEBLOGI | Mitu väravat lööb Haaland seekord?

Et tegemist on kolmanda vooru peegelvooruga, tähendab see seda, et meeskonnad saavad omavahel madistada nädala jooksul teist korda. Kolmandas voorus nahutasid Haaland ja tema Manchester City kamraadid koduväljakul Kopenhaagenit 5 : 0, sedapuhku ollakse vastamisi Taani pealinnas. Tolles mängus tegi Haaland skoori kahel korral, kokku on ta meistrite liigas löönud viis ja Inglismaa Premier League'is 15 väravat. Kui City mängu võidab, kindlustavad nad juba kaks vooru enne alagrupiturniiri lõppu ka pääsu kaheksandikfinaali.