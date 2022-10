KAHJUKS KINDEL: Anett Kontaveit tänavu WTA aastalõputurniiril ei mängi

Eesti esitennisist Anett Kontaveit ei saa vigastuse tõttu osaleda järgmisel nädalal Mehhikos Guadalajaras algaval WTA 1000 kategooria turniiril ning see tähendab seda, et suure tõenäosusega on maailma edetabelis praegu veel kolmandat kohta hoidva eestlanna hooaeg lõppenud: WTA aastalõputurniirile ta ei kvalifitseeru ning rohkem tippturniire tänavu lihtsalt enam ei peeta.