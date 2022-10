Guardiola selgitas, miks ei saatnud meistrite liigas Haalandit väljakule

Kui paljud fännid lootsid, et teisel poolajal sekkub mängu Erling Haaland, kes on löönud värava viimases kümnes matšis, siis seda ei juhtunud. Guardiola tunnistas, et otsustas lasta norralasel puhata, sest pühapäeval sõidavad nad külla Liverpoolile ning Norra supertalent polnud eelmisest liigamängust Southamptoniga täielikult taastunud.