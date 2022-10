VIDEO | Vaata, kuidas valmistub Tänak Kataloonia ralliks

Hyundai meeskond läheb Katalooniasse ikka kolme piloodiga: lisaks Ott Tänakule ja Thierry Neuville'ile stardib seal ka Dani Sordo, kellele on see koduralliks.

Tänakul on Hispaaniast häid mälestusi. 2017. aastal saavutas ta M-Spordi piloodina seal kolmanda koha ning 2019. aastal Toyotaga teise koha, kindlustades sellega MM-tiitli. Hyundaiga on eestlane Kataloonias kihutanud vaid korra, mullu tuli pärast neljandal kiiruskatsel tehtud avariid katkestada. Etapivõidu sai siis tiimikaaslane Neuville, teine oli Toyota piloot Elfyn Evans ning kolmas Sordo.

Teadupoolest on tänavune maailmameister selge: oktoobri alguses kindlustas Uus-Meremaal tiitlivõidu 22aastane Kalle Rovanperä, kel on praegu koos 237 punkti. 173 silma kogunud Tänak liigub kindlalt üldarvestuse teise koha suunas, kolmas on hetkel Neuville 144 punktiga.