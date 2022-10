BJORN DAHLIEST VARGANÄGUDENI: Eha Suija kodumajutusest käib läbi tuntud sporditähti, aga näeb ka elu varjukülgi

Juba üle 25 aasta on endine tippsuusataja ja -sõudja Eha Suija pidanud koos abikaasa Andrusega Tartus omanimelist kodumajutust, kuhu on ööbima sattunud näiteks Norra murdmaasuusalegend Bjorn Daehlie või Eesti olümpiamedalistidest sõudjad Tõnu Endrekson ja Jüri Jaanson. Kolmkümmend kolm korda Tartu suusamaratoni läbi sõitnud ning 1967. aastal ka selle võitjaks kroonitud Suija teab hästi, mida valmistada maratoonaritele hommikusöögiks ning mõistab, et raske pingutusega käib kokku kuum saun. Aga tema silmad on näinud maja külastajate seas ka palju kummalist ja kurba.