Põhimängujuht lahkus kanderaamil, aga Pärnu pani Portugali hõbedameeskonna magama. Üleplatsimees Robert Valge: „Põhiline oligi see, et hakkaksime rohkem üksteist usaldama.“

Algus oli fantastiline. Pärnu tabas kaugelt, lähedalt ja realiseeris ka kaks kiirrünnakut ning asus nelja minutiga 14 : 1 juhtima. Vastased mängisid küll korduvalt Pärnu kaitse üle, ent pall ei tahtnud kuidagi läbi rõnga mahtuda, seega ei jäänud Porto peatreeneril üle muud kui aeg maha võtta.

Otsest efekti sel polnud. Möödus veel kaks minutit, enne kui portugallased said mängust esimese korvi. Keven Gomes võttis eksitud vabaviske järel ründelaua ja tegi skooriks 20 : 4. Veerandaja lõpuks läks asi küll pisut soliidsemaks, sest halvemaks oli keeruline minna, aga tabada kümne minutiga väljakult 15 viskest kolm on kohutav. Silmanähtavalt meeskondlikumalt mänginud Pärnu tabas 16st 9, sealhulgas kolmesed 4 / 7.

Hoopis halvem uudis oli kodumeeskonnale see, et põhimängujuht Andre Walker vigastas seitsmeminutilise mängu järel nii tõsiselt põlve, et viidi kanderaamil saalist minema. Tagasi ta enam ei tulnudki, sest oli haiglas uuringutel. Enne seda jõudis ameeriklane tabada mõlemad kolmesed, võtta kolm lauapalli ja anda kaks korvisöötu.

„Ei hakka ennustama, aga arvan, et sel hooajal pigem ei saa temaga arvestada,“ ohkas Pärnu peatreener Toomas Annuk pärast matši.