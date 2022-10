Juventus kukub oma kinnisidee tõttu aina sügavamale auku: eriti hakkas maja mädanema pärast Ronaldo ostmist

Miks on Juventuses kõik nii halvasti? Selle ühe ja suure põhjuse otsimisel tuleb minna ajas lausa 25 aastat tagasi. „Juventuse juhtkonna jaoks on meistrite liiga võitmine muutunud kinnisideeks, mille kõrval on muu siht ära kaotanud,“ kinnitab Viaplay kommentaator Silver Lulla, kes on kõige detailsemalt kursis just Juventuse käekäiguga.