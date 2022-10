Liidrist ilma jäänud käsipallikoondis alustas EM-valiksarja kaotusega

Iga kord, kui Eestil õnnestuski rünnakul skoorida, oli 2018. aasta EMi kuuendal meeskonnal vastus olemas. Viis minutit enne garderoobi minekut tõi Martin Johannson joonelt skooriks 10 : 13. Eestlased tegid laialt skoori ning esimesel poolajal viskasid väravaid koguni üheksa pallurit. Tšehhid säilitasid

siiski edu ning oma Euroopa tippliigades mängivate meeste abil hoidsid 30 minuti möödudes neljaväravalist edu. Kui vaadata, et meie olime poolajal kaheksa minutit vähemuses, siis võisid eestlased olla rahul, et vaheajale mindi vaid 13 : 17 kaotusseisus.