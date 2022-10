VÄGEV! Eesti krooniti spinningupüügis maailmameistriks

Eesti koondisesse kuulusid Raigo Padar, Ivo Sööt, Alexander Andrusenko, Lehar Leetsaar, Denis Manov, Roman Jakovlev ja Andrus Käpp. MMist võttis osa 16 riiki.

Võistlus oli pingeline - pärast esimest päeva oli Eesti koondis riikide arvestuses Leedu järel teisel kohal. Teisel päeval õnnestus aga Leedu selja taha jätta. See pani meestele peale suure pinge, et oma esimest kohta hoida. Õhtul pandi paika järgmise päeva võistlustaktika, tähtis oli stabiilsus ja vältida põrumisi. Viimasel päeval oli kala väga kehva võtuga, aga Eesti koondise saak oli siiski piisav, et kõik teised koondised selja taha jätta.

Andrusenko: „Meie edu taga on väga tugev ja kogenud meeskond, iga koondise liige andis endast tulemuse saavutamiseks maksimumi. Ilma ühtse ja motiveeritud meeskonnata ei oleks seda tiitlit tulnud. Tegime kolme paadiga trenni ning suutsime nende treeningute tulemusena pusle kokku panna, mida, kus ja kuidas püüda. Veekogus oli valdavalt ahvenat ja koha, mõned koondised tegid panuse kohapüügile, kuid meie otsustasime, et stabiilsema tulemuse annab siiski ahven, seega püüdsimegi võistluse ajal põhiliselt ahvenat ja tegime seda teistest veidi paremini.“

„Ei pea vist mainima, millised emotsioonid meil olid, kui meile jõudis kohale, et olemegi maailma parim koondis! Ka individuaalselt võtsime kolmest poodiumikohast ära kaks. Hümn mängis sel õhtul 2 korda ja mõlemal korral oli selleks just Eesti hümn. Pärast võistlust oli väga uhke tunne, kui suurte riikide koondised tulid meid tunnustama, et väike Eesti on ikka väga tugev. Paljud koondised õppisid võistluse ajal meie pealt, järelikult oleme vist midagi õigesti teinud,“ lisas Andrusenko.