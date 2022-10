KABELIMATS? Mida tähendab üle võimete elavale Barcelonale krahh meistrite liigas?

Barcelona elab endiselt üle oma võimete ja suvel hangiti täiendavaid finantsvahendeid laenuraha näol, mille tagatiseks on iseenda tulevikus tekkivad varad ja vaba raha. Vastasel juhul oleks Barcelona finantsosakonna asepresidendi Eduardo Romeu andmetel eelmisel aastal ilma jäänud 106 miljonist eurost ning tänavu oleks kaotus olnud veelgi kaks korda suurem.

Üle oma võimete elamise põhjuseks on ebaratsionaalselt kallis meeskond - mullu maksti palkadeks ja üleminekutasudeks 518 miljonit eurot, tänavu on see summa veelgi 27 protsendi võrra suurem ehk 656 miljonit. Põhjuseks Robert Lewandowski, Raphinha ja Jules Kounde kallid üleminekutasud.