Eesti meistrivõistluste üllatuskülaline – poolakas, keda vaadatakse kodumaal veidralt

Mirowski lugu on imetabane isegi tema kodumaal, kus suusahüpped on pühas staatuses. Umbes nagu meil omal ajal murdmaasuusatamine või praegu autoralli.

Kõik algas televiisori vaatamisest. Mirowski, nagu sajad tuhanded tema kaasmaalased, elas lapsena kõvasti kaasa neljakordsele maailmameistrile Adam Małyszile ja hiljem kolmekordsele olümpiavõitjale Kamil Stochile.

Ta jälgis rahvuskangelasi ja unistas, et liugleb ka ühel kaunil talvepäeval maa ja taeva vahel nagu kotkas. Aga tal oli probleem. Ta on pärit Kesk-Poolast, Łódźist, kus on pehmed talved. Lumi pole sealkandis tavaline nähtus. Nagu ka suusahüppemäed.