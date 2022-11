Jalgpalliajaloo kuulsaim prohmakas osutus oodatust odavamaks

Kohtunikud tegid Inglismaa koondisele liiga – see on lause, mida jalgpalli suurturniiridel on kostunud ikka ja jälle. Võtame näiteks Frank Lampardi „värava, mida ei olnud“ ehk selgelt väravajoone ületanud löögi Saksamaa vastu, mida vilemehed ära ei lugenud ja mis oli üks ülioluline kukkunud doominokivi teel videokohtunike kasutuselevõtule.