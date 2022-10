Schumacheri aktsiad on tõusnud, nii et vormelikarjäär võib jätkuda

Haasi masin pole küll eelmistel etappidel olnud ülearu konkurentsivõimeline, kuid 23aastane Schumacher on viimasest viiest etapist kolmel kvalifikatsioonis tiimikaaslasele Kevin Magnussenile pähe teinud. Taanlasel on leping niigi taskus, kuid sakslase väljavaadetele on see Autospordi teatel mõjunud hästi.

Haasi meeskonna juht Günther Steiner ütles Jaapani GP nädalavahetusel, et Schumacheril on lepingurallis koduväljakueelis. „Kui on võimalik palgata keegi, kellega oled juba kaks aastat koos töötanud, siis see on parem kui tuua meeskonda keegi uus, sest nagu ma olen alati ütelnud: „Aega õppimiseks pole.““