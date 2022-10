VIDEO | Metsa koduklubi fännid kaklesid Hollandi politseiga, peatreenerit vahetanud meeskond sai Euroopa liigas jälle sauna

FCSB peatreener Nicolae Dică ütles pärast matši Orangespordile, et ei kavatse ametit maha panna. „See on alandav, mis neis kahe mängus juhtus. Meil pole vabandusi, oleme väga pettunud,“ kõneles ta.

„Muutsime pisut koosseisu võrreldes liigamänguga. Nagu näha, need, kes tulid, ei olnud samal tasemel. Olen pettunud. Ma ei taha mängijaid avalikult kategoriseerida, aga mul on nende kohta oma arvamus. Pean püüdma neist meestest maksimumi kätte saada.

Ta lisas, et on ka ise mängijana raskeid aegu üle elanud ning kavatseb olla meestele toeks. „Mul on kahju, et valmistasime fännidele pettumuse. Palun, et nad jääksid meiega, mängijad vajavad neid.“