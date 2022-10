Kaugushüppe eksmaailmameister sattus taas narkokuradi küüsi: tahtsin end nii tuimaks muuta, et ei teaks kuupäevagi

Londoni MMil vallutas Manyonga lugu ilmselt miljoneid südameid. Põhjusega, sest ei juhtu just ülearu tihti, et metamfetamiini tarvitavast narkomaanist saab mõni aasta hiljem maailmameister. Mõelda vaid, milline eeskuju. Kahjuks on sõltuvus lihtne tagasi tulema, piisab ühest libastumisest.

Ta jätkas: „Võinuksin vabalt oma elu kaotada. Tegin igasugu hullumeelseid asju. Ei tahaks neid isegi mainida… Tegin asju, mida narkarid teevad, näiteks varastasin, ärandasin autosid ja murdsin majadesse sisse. Olin pätt, sest narkootikumid haarasid mu endasse. Mul on hea meel, et jumal oli minuga ja et ma ikka veel elus olen.“

„Mõtlesin, et võin tarvitada narkootikume ning minna ja teha hea esituse, kuid valetasin endale. Tõde on see, et need olid ained, mis mu ajuga rääkisid. Lapsed tulid mu juurde, kui ma narkolaksu all tänaval kõndisin, ja küsisid: „Luvo, millal me sind televiisorist näeme?“