PAKK! Pahv ja Keila panid täiseduga Tartu võõrsil ülikindlalt paika. Kerde: nad arvasid veel poolaja lõpus, et see tuleb niisama kätte

Tartu pääses 658 pealtvaataja ees juhtima ühe korra ja seda seisul 8 : 7, kui Tomaš Pavelka pealt pani. Natuke aega nähti veel Keila tagatulesid, aga juba esimese veerandaja lõpuks oli vahe 13 punkti. Teisel veerandil sai Tartu korra vahe vähendatud lausa kümne peale, aga isegi hetkeks ei tekkinud tunnet, et nüüd hakkab kodumeeskond tõusma.

Nagu ka Delfis mängu kommenteerinud Rasmus Rekand ja Paavo Russak tõdesid, siis paistis, et asi on häälestuses. Esimese 20 minutiga tegi Keila kaks pallikaotust, Tartu koguni 12. „Me ei olnud mänguks üldse valmis. Esimesest veerandajast alates null agressiivsust kaitses, kolmel veerandil me ei suutnud isegi viite viga ära teha. Agressiivsus null. Kõik peavad peeglisse vaatama ja treenerid kaasa arvatud. Kõik asjad, mis oli võimalik valesti teha, me tegime,“ tõdes mängujärgselt Tartu abitreener Olari Narits.

Liidriks toodud mullune Kalev/Cramo mängujuht Marcis Vitols ja Horvaatia keskmängija Matej Radunic vedasid ka teisel poolajal viisakalt meeskonna võiduni. Kolmanda veerandaja lõpus oli edu juba 19 punkti ning mängu lõpuks jäi seis 89 : 69.

Üleplatsimeheks kerkis Tartu ääremängija Andri Voinalovitš 23 punktiga, teised liidrid panustasid peaasjalikult pallikaotustega. Näppude vahele jäi 18aastase Kaspar Kuusmaa debüüt. Keila poolelt säras Radunic 20 punkti ja kaheksa lauapalliga, Vitols 18 punkti, kaheksa korvisöödu ja viie lauapalliga.

„Kindlasti ei alahinnanud me Keilat,“ lisas Narits. „Neil on viis-kuus väga tugevat ja kogenud mängumeest. Nemad tegid oma asjad ära ja meie läksime lati alt läbi. Siis ongi tulemus selline. Loodan, et sellist mängu enam ei tule. Vabaviskeprotsent 40, kolmesed 20 ... nii ongi keeruline kedagi võita.“

Keila abitreener Üllar Kerde sõnas, et tänane oli raske töö vili. „Tartu ei häälestanud täna. Ma tunnen neid päris hästi, olen neid lindilt vaadanud. Mängu keskel end ümber häälestada on päris raske. Meie poisid teadsid, et on vaja 41 minutit vaja maksimaalselt võidelda. Nemad arvasid veel esimese poolaja lõpus, et see tuleb niisama kätte.“

„Võistkond saab siit ainult kindlust. Me võime mängida! Kui Lätis osadel meestel veel käed värisesid, siis enam mitte. See on tore võistkond. Meeldiv on sellise meeskonna pingil istuda.“