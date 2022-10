VIDEO | Hull viimase sekundi kolmene päästis Baskoniale lisaaja ja euroliiga täisedu, eestlaste panus väike

Kuivõrd keskmängija Steven Enoch on endiselt vigastatud, siis hooaja esimese vooru MVP Maik-Kalev Kotsar alustas kohtumist algkoosseisus. Paraku piirdus meie mees avapoolajal vaid nelja minuti ja 27 sekundiga, sest üsna kiirelt tuli kaks viga. Ta viskas küll mängu esimese Baskonia korvi, ent ei suutnud enamat.

Seal jäi kodumeeskond küll kiirelt viie punktiga kaotusseisu, ent kaheksa kolmest tabanud ja 33 punkti visanud Howard jätkas sealt, kus pooleli jäi. Lõpuks teenis Baskonia 103 : 96 võidu ja saatis Zeljko Obradovici & co koduteele kaotusega.

Ainus tõrvatilk meepotis on meie jaoks, et Kotsar pärast algviisikus platsile jooksmist rohkem võimalust ei saanud. Tema arvele avapoolajal 2 punkti. Raieste on ainus Baskonia mees, kes pole teeninud sekunditki...