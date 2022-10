Neuville: see, kellest saab Hyundai uus pealik, mõjutab ka Tänaku otsust

Kaheksa aastat Hyundais sõitnud Thierry Neuville'i sõnul mõjutab see ka Tänaku tulevikku. Mõlemad piloodid on öelnud selgelt välja, et praegune boss Julien Moncet ei peaks jääma ametisse püsivalt. Prantslane on olnud tiimipealik alates jaanuarist, kuid Hyundai on alati näinud teda selles rollis ajutiselt.

Enne Uus-Meremaa rallit vihjas Tänak ka sellele, et võib üldse karjääri lõpetada. Neuville seda ei usu. Tema hinnangul on küllaltki suur šanss, et eestlane jätkab Hyundais. „Esiteks pakun, et Ott ei lõpeta karjääri nii pea. Tean, et tal oli kodus natuke raske aeg, aga eeldan, et hiljutised tulemused andsid talle vajalikku motivatsiooni. Ilmselt ootab ta nagu teisedki seda, kellest saab uus tiimipealik. Seega usun, et see mängib tema otsuses suurt rolli,“ vahendas Neuville'i sõnu portaal DirtFish.