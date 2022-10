400 m tõkkejooksu uuele tasemele viinud ameeriklanna tahab maailmarekordit üritada ka kõrvalalal

Seejuures võtab 23aastane sprinter ka sel alal sihikule maailmarekordi 47,60, mis kuulub 1985. aastast sakslanna Marita Kochi nimele. Sellele ajale pole keegi isegi lähedale jõudnud: kõigi aegade edetabelis hoiab teist kohta 47,99ga Jarmila Kratochvilova (joostud 1983. aastal), kolmandal kohal on kolm aastat tagasi Dohas 48,14ga maailmameistriks tulnud Salwa Eid Naser. Baherini sportlane kannab dopingukontrollidesse ilmumata jätmise eest veebruarini võistluskeeldu.

McLaughlini praegune tippmark 400 m jooksus on 50,07, mille jooksis välja 2018. aasta märtsis. Tänavu ta end sel distantsil proovile ei pannud, kuid näitas head potentsiaali Oregoni MMil 4 x 400 m teatejooksus, kus läbis ankrunaisena oma vahetuse ajaga 47,91. USA nelik võitis kindlalt kuldmedalid.

McLaughlin on 400 m tõkkejooksus saavutanud absoluutselt kõik. Ta on olümpiavõitja, maailmameister, Teemantliiga tšempion ning uuendanud maailmarekordit neli korda. Kõigi aegade edetabelis on teisel kohal USA sportlane Dalilah Muhammad 51,57ga ehk jääb maailmarekordile alla tervelt 89 sajandikuga.