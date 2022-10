Kalevi ründaja maradonalik soolovärav jättis Paide tühjade pihkudega

Alles tabeli kaheksandal real paiknev Kalev näitas Paidele juba 22. minutil, et Eestimaa südamesse ei tuldud teist viiulit mängima: Ioan Jakovlev teenis penalti, mida asus ka ise lööma. Ent puuri ta palli saata ei suutnud, löök tabas hoopis posti.

Kümmekond minutit hiljem määrasid kohtunikud väikese arutelu järel penalti ka Paidele ning erinevalt Jakovlevist Robi Saarma ei eksinud.

Kodumeeskonna jaoks hakkasid asjad kiiva kiskuma teise poole esimese veerandtunniga. Esmalt teenis keskkaitsja Abdul Razak Yusif viie minuti jooksul kaks kollast ehk kokku punase kaardi ning kohe seejärel, täpsemalt 62. minutil viigistas 17aastase Taavi Jürisoo pealelöök mänguseisu.

Paide suutis arvulisest vähemusest hoolimata luua mitmeid häid võimalusi, kuid Kalevi väravat kaitsnud Maico Rimmel oli tasemel ning hoidis järele jäänud aja jooksul oma seljataguse puhtana. Ning kohtumise esimesel üleminutil lõi võiduvärava hoopis Kalev: Jakovlev heastas oma penaltieksimuse, kui lõpetas umbes 70meetrise soolorünnaku täpse löögiga!

Kalevi avavärava autor Jürisoo kiitis Soccernet.ee otseülekandele antud mängujärgses intervjuus, et võidu taga oli meeskonna kõva must töö. „Teadsime, et mingid võimalused meil kindlasti tulevad ja kui need realiseerime, siis võime ka võita või saame punkti kätte,“ lausus Premum liigas üldse esimest korda algkoosseisu kuulunud noormees. Ühtlasi kinnitas ta, et löödud värav oli tema senise karjääri tipphetkeks.

Paide pallur Karl Mööl tõdes, et Yusifi punase kaardi järel vajus meeskonna mäng laiali ning oma liine ei suudetud piisavalt koos hoida.

Paide esitused pole tänavusel hooajal hiilanud erilise stabiilsusega ning Mööl avaldas arvamust, et see võib olla kinni meeste peades. „Vahet pole, kas vastas on Kalev, Levadia või Flora, tuleb oma asju maksimaalselt hästi teha nii rünnakul kui kaitses. Me ei arvanud, et tuleb kerge mäng, aga sellises mängus tuleb oma klass maksma panna ja me ei teinud seda," kõlas Mööli aus kommentaar.