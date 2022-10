VIDEO | Kalevi ründaja maradonalik soolovärav jättis Paide tühjade pihkudega

Paide esitused pole tänavusel hooajal hiilanud erilise stabiilsusega ning Mööl avaldas arvamust, et see võib olla kinni meeste peades. „Vahet pole, kas vastas on Kalev, Levadia või Flora, tuleb oma asju maksimaalselt hästi teha nii rünnakul kui kaitses. Me ei arvanud, et tuleb kerge mäng, aga sellises mängus tuleb oma klass maksma panna ja me ei teinud seda," kõlas Mööli aus kommentaar.