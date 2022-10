GALERII | Eesti käsipallurid võitlesid visalt, kuid Euroopa kuuenda meeskonna vastu siiski hammas ei hakanud

Kuigi Island pole suurvõistlustelt võitnud just üleliia palju medaleid – nende auhinnakapis on 2008. aasta Pekingi olümpiamängude hõbemedal ja 2010. aasta Euroopa meistrivõistluste pronks – siis on tegemist Euroopa absoluutsesse tippu kuuluva meeskonnaga, kes jõuab stabiilselt MMide ja EMide finaalturniiridele. Tänavused Euroopa meistrivõistlusd lõpetati kuuenda kohaga.