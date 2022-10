KARM! Ringi naasnud Wilder nokauteeris Soome poksistaari juba esimeses raundis

Wilder lasi soomlasel bravuurikalt alustada ja end avada, kuni ta enda firmamärgi ehk tugeva parema käe löögiga mehe ööbikuid kuulama saatis. Seda kõike veel esimeses raundis, ametlikku statistikasse kirjutati, et matš kestis kaks minutit ja 57 sekundit. Mitteametliku CompuBoxi statistika kohaselt piisas Wilderile laupäeval täpselt kolmest tabavast löögist, et Helenius oma teelt kõrvaldada.

„Robertil on meistrisüda ja ma teadsin, milleks on ta võimeline,“ tunnustas Wilder matšijärgses intervjuus. „Ma ei tulnud siia midagi kergelt võtma. Teadsin, et ta tõesti tahab seda võitu, aga kui sa võitled Deontay Wilderiga, siis sa pead A+ tasemel poksima. Ma võtsin ta lõksu - lasin tal endale lähedale tulla ja siis ründasin ise. See oli suurepärane poks.“